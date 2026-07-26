Jeffrey Herlings ha vinto entrambe le gare del Gran Premio della Repubblica Ceca 2026, tredicesima tappa del Mondiale MXGP. Dopo aver trionfato in gara-1, ha ottenuto anche la vittoria in gara-2, salendo in testa alla classifica mondiale. La doppietta a Loket permette all’atleta di consolidare la posizione di leader nel campionato.

Jeffrey Herlings non sbaglia e dopo il successo in gara-1, conclude la domenica perfetta conquistando anche la gara-2 del Gran Premio della Cechia 2026, tredicesimo appuntamento del Mondiale MXGP. L’olandese firma così la doppietta a Loket al termine di un weekend in cui è sempre stato il più veloce. Il portacolori della KTM balza, grazie al risultato di oggi, in testa alla classifica generale, sfruttando il forfait di Lucas Coenen, assente per problemi fisici. Ad Herlings sono bastati pochi giri per superare rispettivamente Gajser e Vialle prendendosi la testa della corsa. Da quel momento, come successo in gara-1, l’olandese ha impresso un ritmo forsennato, costruendo un gap sufficiente per festeggiare all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MXGP, Jeffrey Herlings firma la doppietta a Loket e balza in testa al Mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

MXGP,Jeffrey Herlings domina la Qualifying Race di Loket ed è pronto al sorpasso su CoenenJeffrey Herlings ha vinto la Qualifying Race del Gran Premio della Cechia, tredicesimo evento del Mondiale MXGP.

MX2, Guillem Farres firma la doppietta a Foxhills e balza in testa al MondialeGuillem Farres ha vinto gara-2 del Gran Premio della Gran Bretagna 2026, portando a casa la sua seconda vittoria consecutiva e salendo in testa alla...

Temi più discussi: MXGP: in Inghilterra Herlings riapre il mondiale; MXGP 2026, dodicesima tappa in Gran Bretagna: risultati e video highlights da Foxhills; MXGP | GP Gran Bretagna 2026: debacle di Coenen, Jeffrey Herlings vince a Foxhills e riapre il campionato; MXGP 2026, Inghilterra: colpi di scena e grandi rimonte in qualifica.

MXGP, Jeffrey Herlings firma la doppietta a Loket e balza in testa al MondialeJeffrey Herlings non sbaglia e dopo il successo in gara-1, conclude la domenica perfetta conquistando anche la gara-2 del Gran Premio della Cechia 2026, ... oasport.it

MXGP 2026, Repubblica Ceca: Herlings riapre il Mondiale? Seguite la diretta!Mondiale Motocross - La manche di qualifica della MXGP a Loket sorride a Jeffrey Herlings, che conquista la vittoria e recupera punti preziosi su Lucas Coenen, costretto al ritiro ... insella.it