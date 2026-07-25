MXGPJeffrey Herlings domina la Qualifying Race di Loket ed è pronto al sorpasso su Coenen

Jeffrey Herlings ha vinto la Qualifying Race del Gran Premio della Cechia, tredicesimo evento del Mondiale MXGP. L’olandese ha dominato la gara e si prepara a superare il rivale in classifica. La sua vittoria rafforza la posizione in campionato e mostra la sua determinazione a puntare al titolo. La gara si è svolta a Loket, con Herlings che ha concluso in testa davanti agli altri concorrenti.

Jeffrey Herlings non si ferma più! L’olandese infatti si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio della Cechia, tredicesimo appuntamento del Mondiale MXGP e ha ribadito la sua voglia di vincere il titolo mettendosi in una situazione di classifica eccellente. Sul tracciato di Loket il pilota del team Honda ha preceduto il francese Romain Febvre (Kawasaki) per 18.0 secondi mentre è terzo il suo connazionale Tom Vialle (Honda) a 21.3. Ottimo quarto posto per Andrea Adamo (KTM) a 22.1, quinto lo sloveno Tim Gajser (Yamaha) a 26.6 mentre è sesto lo svizzero Jeremy Seewer (KTM) a 32.0. Chiude in settima posizione l’0landese Kay de Wolf (Husqvarna) a 33. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MXGP,Jeffrey Herlings domina la Qualifying Race di Loket ed è pronto al sorpasso su Coenen

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