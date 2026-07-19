Guillem Farres ha vinto gara-2 del Gran Premio della Gran Bretagna 2026, portando a casa la sua seconda vittoria consecutiva e salendo in testa alla classifica mondiale MX2. La gara si è conclusa con un doppio successo per il pilota, nel dodicesimo appuntamento della stagione.

Si chiude con una nuova splendida vittoria di Guillem Farres gara-2 del Gran Premio della Gran Bretagna 2026, dodicesimo appuntamento del Mondiale MX2 2026. Sul circuito di Foxhills, lo spagnolo, dopo il successo in gara-1, ha firmato una doppietta che conferma il suo momento fantastico. L’iberico balza, grazie a questa domenica perfetta, in testa alla classifica generale. Il portacolori della Triumph è balzato in testa grazie ad un errore di Langendelfer ed ha poi costruito giro dopo giro il suo vantaggio fino alla fine, confermando di essere il più veloce. Secondo proprio il tedesco della KTM (+05.835) che non ha mai avuto il ritmo necessario per lottare per il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, Guillem Farres firma la doppietta a Foxhills e balza in testa al Mondiale

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