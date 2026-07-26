Nella gara-2 del Gran Premio della Repubblica Ceca MX2, Liam Everts ha vinto sul circuito di Loket, dopo aver concluso la prima manche fuori dal podio. Con questa vittoria, il britannico ha migliorato la sua posizione in campionato. Il secondo posto è andato a un concorrente che ha consolidato la leadership nel mondiale. La gara si è svolta secondo i consueti standard di sicurezza e regolarità, senza incidenti rilevanti.

La domenica del Gran Premio della Cechia 2026, tredicesimo appuntamento del Mondiale MX2, si è conclusa con il successo in gara-2 di Liam Everts. Sul circuito di Loket, il britannico, dopo una gara-1 negativa, è riuscito ad imporsi con una prestazione perfetta ritornando alla vittoria in una stagione fino a questo momento insufficiente. Il portacolori dell’Husqvarna è riuscito dopo poche curve a balzare in testa alla corsa ed ha pian piano costruito il suo successo grazie all’ottimo ritmo. Grazie anche alle lotte dei suo inseguitori, il britannico ha potuto costruire un gap sufficiente per tornare a festeggiare una vittoria in MX2. Seconda posizione per il leader del Mondiale Guillem Farres (Triumph, +06. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, Liam Everts vince gara-2 a Loket. Farres chiude secondo ed allunga ancora nel Mondiale

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