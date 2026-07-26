Nella prima gara del tredicesimo round del Mondiale MX2 2026, disputata a Loket, in Repubblica Ceca, lo spagnolo Guillem Farres ha vinto con una prestazione convincente in sella a una Triumph. Valerio Lata si è classificato tra i primi dieci. La gara si è conclusa con Farres al primo posto, mentre Lata ha ottenuto un piazzamento nella top-10.

Calato il sipario su gara-1 del tredicesimo appuntamento del Mondiale MX2 2026, la classe cadetta del Campionato del Mondo di motocross. Sul tracciato di Loket, in Cechia, a imporsi è stato lo spagnolo Guillem Farres, autore di una prestazione convincente in sella alla Triumph. L’iberico ha dominato una manche caratterizzata dal netto predominio della casa britannica, che ha festeggiato anche il secondo posto del sudafricano Camden McLellan, giunto al traguardo con un ritardo di 10?705. A completare il podio è stato il lettone Janis Martins Reisulis, terzo sulla Yamaha Factory a 12?517 dal vincitore. La top-5 è stata completata dall’altro lettone Karlis Albert Reisulis, quarto su Yamaha a 13?808, e dal tedesco Simon Längenfelder, quinto sulla KTM con un distacco di 15?555. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, Guillem Farres vince gara-1 a Loket. Valerio Lata in top-10

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