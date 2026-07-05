MX2 | Farres si impone in gara-1 al GP del Sudafrica secondo Coenen
Guillem Farres ha vinto la prima manche del GP del Sudafrica MX2, disputato a Johannesburg. In seconda posizione si è classificato Coenen. La gara ha visto la partecipazione di piloti di diverse nazionalità, con un tracciato caratterizzato da tratti impegnativi. La competizione è stata valida per l’undicesima tappa del Campionato Mondiale di Motocross. La seconda manche è ancora in corso o da disputare.
Parte con il timbro di Guillem Farres il GP del Sudafrica, undicesimo appuntamento del Campionato Mondiale di Motocross, classe MX2, in scena questa domenica presso il faticoso tracciato di Johannesburg. Il pilota s è infatti distinto in gara-1, mandando un chiaro segnale a tutti i rivali. Partenza subito ottima per il francese, capace di sorpassare pochi momenti dopo il via Simon Laengenfelder, il quale era risultato il più lesto all’uscita del cancelletto, conducendo la corsa dopo la prima curva, per poi chiudere in terza piazza con un gap di 0:02.451. Posto d’onore invece per il leader della classifica piloti, ovvero Sacha Coenen, attardato di 0:01. 🔗 Leggi su Oasport.it
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