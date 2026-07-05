MX2 | Farres si impone in gara-1 al GP del Sudafrica secondo Coenen

Notizia in breve

Guillem Farres ha vinto la prima manche del GP del Sudafrica MX2, disputato a Johannesburg. In seconda posizione si è classificato Coenen. La gara ha visto la partecipazione di piloti di diverse nazionalità, con un tracciato caratterizzato da tratti impegnativi. La competizione è stata valida per l’undicesima tappa del Campionato Mondiale di Motocross. La seconda manche è ancora in corso o da disputare.