Il corpo di Muschio, il caprone di quindici anni scomparso da una settimana, è stato ritrovato in una botola, smembrato. La scoperta è stata fatta nel rifugio Chico Mendes a San Donnino. La carcassa presentava segni di violenza, e il suo corpo era in più parti. Nessun dettaglio sulle circostanze del decesso, né sull’identità di chi potrebbe averlo ucciso.

Campi, 26 luglio 2026 – E’ finita nel modo peggiore. Quello che non avremmo mai voluto raccontare. Un finale tragico e macabro al tempo stesso: Muschio, il caprone di quindici anni che da cinque viveva all’interno del rifugio Chico Mendes a San Donnino e scomparso da una settimana, è stato trovato morto. Fatto a pezzi e gettato in una specie di tugurio in mezzo a un campo, al confine con San Mauro, nella zona del ‘ponte al Santo’. Un posto praticamente inaccessibile, chiuso da un cancello con un lucchetto, ma con un foro nella recinzione che circonda tutta l’area. Tanti gli interrogativi che i volontari del rifugio si sono posti e continuano a porsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Muschio è stato ammazzato”. Ritrovato morto il caprone scomparso: “Fatto a pezzi e gettato in una botola”

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