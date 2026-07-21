Da tre giorni sono in corso le ricerche di Muschio, un caprone di 15 anni scomparso dal Rifugio Chico Mendes a Campi Bisenzio. Il rifugio ha confermato che Muschio è considerato come un membro della famiglia e si sta tentando di ritrovarlo. Le autorità e i volontari stanno cercando l’animale nei dintorni della struttura senza ancora averlo rintracciato. La speranza è che ritorni a casa al più presto.

Dov’è Muschio? Da tre giorni proseguono le ricerche del caprone di 15 anni scomparso dal Rifugio Chico Mendes di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, un santuario di animali liberi accolti dopo essere stati salvati da situazioni di sfruttamento, maltrattamento o abbandono, garantendo loro cure, protezione e la possibilità di vivere il resto della loro vita nel rispetto delle proprie esigenze e dei propri comportamenti naturali. Muschio abitava qui da cinque anni. Sabato scorso, come ogni sera, avrebbe dovuto rientrare spontaneamente nella sua stalla, ma non è più tornato. Considerata la sua età e le temperature particolarmente elevate di questi giorni, il primo timore è stato che potesse aver avuto un malore all’interno dell’area del rifugio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torna a casa Muschio, il Rifugio per animali Chico Mendes cerca il suo caprone scomparso a Campi Bisenzio: “E’ uno di famiglia”

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