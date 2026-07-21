Un caprone di 15 anni, chiamato Muschio, è scomparso dal Rifugio Chico Mendes di San Donnino. Da sabato scorso, non si hanno più notizie di lui e non è rientrato in stalla come di consueto. Sono state avviate ricerche nella zona di Campi Bisenzio. Le operazioni proseguono per ritrovare l’animale.

Campi Bisenzio (Firenze), 21 luglio 2026 – C’è apprensione al Rifugio Chico Mendes di San Donnino. Dove, da sabato scorso, non si hanno più notizie di ‘ Muschio ’, il caprone di 15 anni che vive lì e che non è rientrato in stalla come faceva ogni sera. L’ultimo avvistamento. Quella che ne è scaturita è una campagna social densa di appelli di cui anche noi ci facciamo portavoce. Anche perché l’ultimo – probabile – avvistamento risale a lunedì scorso a Lastra a Signa. “La prima cosa che abbiamo pensato – dicono dal Chico Mendes - è stata che avesse avuto un malore, vista la sua età e il caldo intenso di queste settimane. Tuttavia, dopo giorni di perlustrazione nei 16 ettari del rifugio e nei campi circostanti, il suo corpo non è stato ritrovato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È scomparso Muschio, un caprone di 15 anni: scattano le ricerche a Campi

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