Municipio Roma VI | presidente a Tor Bella Monaca nuova operazione contro criminalita’

Questa mattina a Tor Bella Monaca è partita un'operazione dei carabinieri contro criminalità e degrado, con il supporto del reggimento paracadutisti Tuscania e il coordinamento del gruppo di Frascati. L’intervento, ancora una volta, mira a contrastare attività illegali nella zona. Nessuna informazione su eventuali arresti o sequestri è stata diffusa. La polizia locale e le forze dell’ordine proseguiranno le operazioni di controllo nel quartiere.

Questa mattina, a Tor Bella Monaca, è scattata l’ennesima operazione di contrasto contro il degrado e la criminalità, realizzata dal comando provinciale dell’Arma dei carabinieri, supportato dal primo reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania e coordinato dal gruppo di Frascati. Più di 50 militari hanno contribuito a mettere sotto controllo le principali piazze di spaccio situate in via dell’Archeologia, largo Mengaroni, via Santa Rita da Cascia e via Quaglia. Le dichiarazioni del Presidente del Municipio Roma VI. Queste informazioni sono state diffuse attraverso una nota ufficiale dal presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Tor Bella Monaca, gli abitanti contestano il nuovo campo da basket

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