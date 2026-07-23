La svolta di Tor Bella Monaca | il Municipio VI di Roma non è più il primo per reati Franco | Il modello Le Torri funziona

Notizia in breve

Il Municipio Roma VI delle Torri, che per anni aveva registrato il numero più alto di reati, ha visto una diminuzione e non è più al primo posto. La notizia arriva dopo un'analisi dei dati recenti. Un rappresentante locale ha commentato che il modello adottato nelle Torri sta dando risultati positivi. La variazione nei numeri di reati è stata confermata da fonti ufficiali.