La svolta di Tor Bella Monaca | il Municipio VI di Roma non è più il primo per reati Franco | Il modello Le Torri funziona
Il Municipio Roma VI delle Torri, che per anni aveva registrato il numero più alto di reati, ha visto una diminuzione e non è più al primo posto. La notizia arriva dopo un'analisi dei dati recenti. Un rappresentante locale ha commentato che il modello adottato nelle Torri sta dando risultati positivi. La variazione nei numeri di reati è stata confermata da fonti ufficiali.
«Scopriamo che, dopo decenni al primo posto, il Municipio Roma VI delle Torri perde il suo primato: non è più questo il municipio a registrare il maggior numero di reati». Ad annunciarlo sui social è stato il presidente del Municipio, Nicola Franco, unico mini sindaco di centrodestra – o, come tiene a specificare lui, di «destracentro» – della Capitale. Franco è esponente di Fratelli d’Italia. I risultati del “Modello Le Torri”. Il Municipio VI, sul cui territorio insistono zone tradizionalmente difficili come Tor Bella Monaca, è passato da primo al quarto posto in classifica per numero di reati. «Di solito, quando si perde un primato c’è... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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