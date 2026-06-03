Il presidente del Municipio VI di Roma ha commentato l’inaugurazione di un nuovo campo di basket a Tor Bella Monaca, in via Domenico Gabbiani. Ha affermato che il progetto rappresenta un modello per le periferie, sottolineando l’importanza di strutture sportive per il territorio. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, evidenziando l’investimento nel settore sportivo come elemento di riqualificazione urbana.

Il presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco, ha rilasciato alcune dichiarazioni significative a margine dell’inaugurazione di un nuovo campo di pallacanestro, situato a Tor Bella Monaca, in via Domenico Gabbiani. Franco ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, affermando: “C’erano degrado e insicurezza e oggi c’e’ questo campo di pallacanestro, grazie al finanziamento da parte del ministro degli Interni Matteo Piantedosi.” Partecipazione delle Istituzioni all’Inaugurazione. All’evento hanno partecipato diverse figure istituzionali di spicco, tra cui il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, e la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, che ha rappresentato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Sport Municipio Roma VI. Franco: con campo basket da Tor Bella Monaca modello per periferie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Partita Resquare TOP villaggio SEI DELLE TORRI 2026

Notizie e thread social correlati

Sport: inaugurato campo da basket a Tor Bella Monaca, Celli “presidio di inclusione”A Tor Bella Monaca, quartiere di Roma, è stato inaugurato un nuovo campo da basket in un’area verde di via Gabbiani.

Leggi anche: Tor Bella Monaca, nuovo campo da basket ma gli abitanti chiedono altro: "Qui solo parate poi rimaniamo soli"

Argomenti più discussi: Cesano, ecco come sarà il palazzetto dello sport da 760 posti per basket e volley; Sport in Classe al Municipio II: un anno di attività nelle scuole; Roma ha il mare. E ora il mondo lo sa.; Lo skateboarding torna nelle scuole di Ostia per il secondo anno consecutivo.

Minacce di morte a Torre Spaccata contro Municipio e genitori: nel mirino la via pedonale scolastica roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com