Il mulino dell’Astrone è stato visitato da un rappresentante istituzionale. Il sindaco ha dichiarato che si tratta di un ritorno alla legalità e all’inclusione dopo un periodo di attività illegale. La visita è avvenuta nei giorni scorsi, sottolineando l’impegno per il recupero e la valorizzazione del bene. Nessun dettaglio su altre figure coinvolte o sulla data precisa dell’evento.

di Massimo Montebove Un bene sottratto alla criminalità è tornato a vivere nel segno della legalità, dell’inclusione e della speranza. Nei giorni scorsi il Molino dell’Astrone a Chiusi ha accolto la visita della vice presidente della Regione Toscana Mia Diop, un appuntamento che ha acceso i riflettori sull’associazione Durante e Dopo di Noi, chiamata a gestirlo. La giornata ha segnato un momento storico e profondamente emozionante: per la prima volta i ragazzi dell’associazione hanno trascorso la notte negli appartamenti ristrutturati della struttura, compiendo un passo fondamentale verso la residenzialità autonoma. La visita ha offerto lo spunto per fare il punto sui progetti e sulle prospettive di un bene che attende ora la confisca definitiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mulino dell’Astrone, Diop in visita. Il sindaco Sonnini: "Onorati"

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