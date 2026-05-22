Beni confiscati alla mafia Mia Diop in visita a San Vincenzo | Il lavoro delle istituzioni dà i suoi frutti
Giovedì 21 maggio, la vicepresidente della Regione Toscana ha visitato alcuni beni confiscati alla criminalità organizzata a San Vincenzo. La visita rientra in una serie di sopralluoghi svolti nelle ultime settimane, con l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione degli immobili. Durante l’ispezione, sono stati esaminati alcuni siti interessati da interventi di recupero e valorizzazione promossi dalle istituzioni locali e regionali. La vicepresidente ha dichiarato che l’attività delle istituzioni sta producendo risultati concreti.
Ha fatto tappa a San Vincenzo nella mattinata di giovedì 21 maggio la serie di sopralluoghi che la vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop, sta compiendo in queste settimane tra i beni confiscati alla criminalità organizzata, oggetto di interventi di riqualificazione sostenuti con. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Beni confiscati alla mafia, vicegovernatrice Toscana: Restituire risorse alla comunità
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