Beni confiscati alla mafia Mia Diop in visita a San Vincenzo | Il lavoro delle istituzioni dà i suoi frutti

Giovedì 21 maggio, la vicepresidente della Regione Toscana ha visitato alcuni beni confiscati alla criminalità organizzata a San Vincenzo. La visita rientra in una serie di sopralluoghi svolti nelle ultime settimane, con l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione degli immobili. Durante l’ispezione, sono stati esaminati alcuni siti interessati da interventi di recupero e valorizzazione promossi dalle istituzioni locali e regionali. La vicepresidente ha dichiarato che l’attività delle istituzioni sta producendo risultati concreti.

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