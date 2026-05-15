Sul mulino il murales della mano dell' uomo che interviene sulla natura | opera visibile dal fiume

Da forlitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul mulino, un murale raffigura una mano umana che interviene sulla natura, visibile dal fiume. Questa opera è stata realizzata con l’intento di lasciare un segno di rigenerazione urbana e di commemorare l’alluvione che ha coinvolto uno dei luoghi simbolo della zona. Il murale è stato voluto dal Consorzio di solidarietà sociale di Forlì-Cesena, che ha scelto questa parete come spazio per un intervento artistico. L’opera si trova in una delle aree più visibili e affollate della zona.

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Con l’obiettivo di lasciare sul territorio un segno visibile di rigenerazione urbana di questi luoghi e un gesto commemorativo dell’alluvione in uno dei luoghi simbolo della stessa, il Consorzio di solidarietà sociale di Forlì-Cesena, ha voluto far realizzare un murale in uno dei luoghi più. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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