Sul mulino il murales della mano dell' uomo che interviene sulla natura | opera visibile dal fiume
Sul mulino, un murale raffigura una mano umana che interviene sulla natura, visibile dal fiume. Questa opera è stata realizzata con l’intento di lasciare un segno di rigenerazione urbana e di commemorare l’alluvione che ha coinvolto uno dei luoghi simbolo della zona. Il murale è stato voluto dal Consorzio di solidarietà sociale di Forlì-Cesena, che ha scelto questa parete come spazio per un intervento artistico. L’opera si trova in una delle aree più visibili e affollate della zona.
Con l’obiettivo di lasciare sul territorio un segno visibile di rigenerazione urbana di questi luoghi e un gesto commemorativo dell’alluvione in uno dei luoghi simbolo della stessa, il Consorzio di solidarietà sociale di Forlì-Cesena, ha voluto far realizzare un murale in uno dei luoghi più. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation
Sullo stesso argomento
Sul muro del mulino il murales della mano dell'uomo che interviene sulla natura: opera visibile dal fiumeCon l’obiettivo di lasciare sul territorio un segno visibile di rigenerazione urbana di questi luoghi e un gesto commemorativo dell’alluvione in uno...
Visita guidata al Museo della natura e dell'uomo dell'università di PadovaAgli appassionati di (ed agli interessati a) geologia, mineralogia, palentologia e zoologia ARKA propone la visita guidata al grande Museo della...