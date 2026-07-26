Il politologo ha commentato le recenti dichiarazioni sul possibile candidato alle presidenziali del 2028, ritenendole una provocazione. Ha affermato che l’ex presidente, descritto come narcisista e preoccupato di apparire debole, potrebbe puntare a candidare il figlio. Tuttavia, ha aggiunto che la Costituzione e le istituzioni bloccheranno questa eventualità.

Il politologo legge le dichiarazioni sul 2028 come una provocazione e assicura: “La Costituzione e le istituzioni non lo permetteranno”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Mounk: “Trump è un narcisista e teme di apparire debole. Forse candiderà il figlio”

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Waack: Trump ameaça violência máxima para dobrar o Irã | CNN Brasil

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