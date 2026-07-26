Mounk | Trump è un narcisista e teme di apparire debole Forse candiderà il figlio
Il politologo ha commentato le recenti dichiarazioni sul possibile candidato alle presidenziali del 2028, ritenendole una provocazione. Ha affermato che l’ex presidente, descritto come narcisista e preoccupato di apparire debole, potrebbe puntare a candidare il figlio. Tuttavia, ha aggiunto che la Costituzione e le istituzioni bloccheranno questa eventualità.
Il politologo legge le dichiarazioni sul 2028 come una provocazione e assicura: “La Costituzione e le istituzioni non lo permetteranno”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Waack: Trump ameaça violência máxima para dobrar o Irã | CNN Brasil
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