Trump | Il cessate il fuoco è molto debole 1% di chance

Il presidente degli Stati Uniti ha commentato il cessate il fuoco con l’Iran, affermando che la possibilità di un accordo è molto bassa, stimata all’1%. Ha descritto l’accordo come “debolissimo” e ha criticato la proposta definendola “spazzatura”. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto di tensione tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui passaggi successivi.

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Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran "debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato". "Ha l'1% di chance di tenere", ha detto il presidente alla Casa Bianca. Trump ha ribadito che l'Iran è.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Iran war is a “strategic disaster” for Trump and USA: Editor-in-Chief The Economist Notizie correlate Netanyahu, il cessate il fuoco con l'Iran potrebbe finire molto prestoSecondo quanto riportato dal Canale 12 israeliano, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ritiene che il cessate il fuoco con l' Iran... Leggi anche: Trump, 'cessate il fuoco tra Israele e Libano esteso di tre settimane' Argomenti più discussi: Trump annuncia tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio; Trump: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore; Concordata una tregua di tre giorni tra Russia e Ucraina; Trump annuncia tre giorni di cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. #Trump L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Io ci sono sempre stato per l’Italia e così il mio Paese. Così il presidente #Usa in un'intervista al Corriere della sera, all'osservazione che l’Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in x.com Gli Stati Uniti e l'Iran si scambiano colpi, ma Trump dice che il cessate il fuoco è ancora in vigore reddit Trump, il cessate il fuoco è molto debole, 1% di chance di tenere(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAG - Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato. Ha ... tuttosport.com