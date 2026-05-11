Trump | Il cessate il fuoco è molto debole 1% di chance

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha commentato il cessate il fuoco con l’Iran, affermando che la possibilità di un accordo è molto bassa, stimata all’1%. Ha descritto l’accordo come “debolissimo” e ha criticato la proposta definendola “spazzatura”. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto di tensione tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui passaggi successivi.

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Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran "debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato". "Ha l'1% di chance di tenere", ha detto il presidente alla Casa Bianca. Trump ha ribadito che l'Iran è.🔗 Leggi su Today.it

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Iran war is a “strategic disaster” for Trump and USA: Editor-in-Chief The Economist

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