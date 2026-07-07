Gianfranco Fini ha criticato Donald Trump in seguito agli attacchi rivolti a Giorgia Meloni, affermando che Trump ammira Putin e definendolo un megalomane narcisista. La polemica tra il governo italiano e gli Stati Uniti ha suscitato reazioni anche tra alcuni esponenti politici italiani, incluso un ex politico. La discussione si concentra sulle dichiarazioni di Trump e sui commenti di Fini, senza ulteriori dettagli sulle posizioni ufficiali o sulle reazioni di altri rappresentanti.

Le tensioni tra il governo italiano e la Casa Bianca continuano a far discutere l’intero arco politico italiano. E anche qualche ex, come Gianfranco Fini. L’ex presidente della Camera, ospite della trasmissione Filorosso, ha espresso un giudizio molto duro nei confronti di Donald Trump per gli ultimi attacchi social rivolti a Giorgia Meloni. Fini ha definito il presidente americano “un narcisista megalomane”, sostenendo che la sua idea di potere sarebbe più vicina ai modelli autocratici, sulla scia ad esempio di Vladimir Putin, che alle tradizionali democrazie occidentali. Fini: “I rapporti tra Italia e Usa sono sempre stati solidi” Nel corso dell’intervista, l’ex ministro degli Esteri ha ripercorso anche il rapporto che, almeno inizialmente, aveva avvicinato parte del centrodestra italiano al presidente statunitense. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Gianfranco Fini contro Donald Trump dopo gli attacchi a Giorgia Meloni: "Ammira Putin, megalomane narcisista"

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