Motocross oggi in tv GP Cechia 2026 | orari MXGP e MX2 programma streaming

Oggi, domenica 26 luglio, si svolge la tredicesima tappa del Mondiale di motocross 2026 in Repubblica Ceca. Dopo le prove libere e le qualifiche di ieri, sono in programma le gare della MXGP e della MX2. La giornata prevede orari specifici per le competizioni, che saranno trasmesse in streaming. La manifestazione si svolge su un circuito che ospita le gare di motocross di questa stagione.

Dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross oggi, domenica 26 luglio, vedrà andare in scena le gare della tredicesima tappa della stagione 2026: in programma c’è il GP della Cechia, sia per la MXGP che per la MX2. Di seguito il programma con gli orari italiani completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10. Sarà possibile guardare il GP della Cechia in diretta tv su Rai Sport HD (gara 2 MX2 e gara 2 MXGP), in diretta streaming su mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max e, solo per gara 2 MX2 e gara 2 MXGP, su Rai Play, Eurosport 2 HD, DAZN, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le gare della MXGP del GP della Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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