Motocross GP Cechia 2026 | orari MXGP e MX2 tv programma streaming

Il Campionato Mondiale di motocross 2026 prosegue con il GP di Cechia, che si terrà sul circuito di Loket. Si tratta del tredicesimo appuntamento stagionale, dopo l’evento a Fixhills. Sono stati comunicati gli orari delle gare MXGP e MX2, oltre alle modalità di visione in tv e streaming. La competizione si svolgerà secondo il programma stabilito, senza variazioni rispetto alle tappe precedenti.

Dopo l’impegno a Fixhills, prosegue senza soluzione di continuità il Campionato Mondiale 2026 di motocross. Questa settima si svolgerà infatti il tredicesimo atto del calendario, ovvero il GP di Cechia, in scena come di consueto presso il tracciato di Loket. Inutile dire che sarà l’ennesimo snodo importante nelle due classi. In MX2 infatti la battaglia è serratissima tra Guillem Farres e Sacha Coenen, con un gruppetto formato da Simon Laengenfelder, Camden McLellan e Liam Everts motivato ad inserirsi. Nella classe regina invece a viaggiare in solitaria solo Lucas Coenen e Jeffrey Herling s, mentre sembra più lontano Romain Febvre. Occhio come sempre ad Andrea Adamo, motivatissimo a fare bene per continuare al meglio il suo percorso di crescita al primo anno in MXGP. 🔗 Leggi su Oasport.it

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