Motocross oggi GP Francia 2026 | orari MXGP e MX2 tv programma streaming

Notizia in breve

Oggi a Lacapelle Marival si svolge l’ultima giornata del GP di Francia di motocross, con le gare di MXGP e MX2. Sono in programma il warm-up e le gare della sesta tappa del campionato mondiale 2026. La manifestazione si tiene domenica 24 maggio e vede la conclusione delle prove previste per questa tappa. Gli orari delle competizioni sono stati comunicati e saranno trasmessi in diretta televisiva e streaming.