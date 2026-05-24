Motocross oggi GP Francia 2026 | orari MXGP e MX2 tv programma streaming
Oggi a Lacapelle Marival si svolge l’ultima giornata del GP di Francia di motocross, con le gare di MXGP e MX2. Sono in programma il warm-up e le gare della sesta tappa del campionato mondiale 2026. La manifestazione si tiene domenica 24 maggio e vede la conclusione delle prove previste per questa tappa. Gli orari delle competizioni sono stati comunicati e saranno trasmessi in diretta televisiva e streaming.
A Lacapelle Marival si concluderà oggi, domenica 24 maggio, il GP di Francia di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della sesta tappa della stagione 2026 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Lucas Coenen, mentre in MX2 comanda Simon Längenfelder. Di seguito il programma con gli orari completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10. Per il GP di Francia 2026 di motocross sarà prevista la diretta tv su Rai Sport HD (solo gara-2 MXGP e gara-2 MX2), mentre la diretta streaming sarà fruibile su mxgp-tv. 🔗 Leggi su Oasport.it
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