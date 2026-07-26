Il cantante Paolo Belli ha scritto una lettera alla mamma di Alessandro Magnani, morto il 14 luglio in un incidente in bicicletta. Belli, coinvolto nello stesso incidente, ha chiesto scusa e espresso il suo dolore. L’incidente è avvenuto a Canolo di Correggio, e il 41enne deceduto aveva 41 anni. La lettera è stata indirizzata alla madre di Magnani, coinvolgendo direttamente le persone colpite dall’incidente.

Reggio Emilia, 26 luglio 2026 – Una lettera per la mamma di Alessandro Magnani, il 41enne di Canolo di Correggio (Reggio Emilia), deceduto il 14 luglio in seguito a un incidente che ha visto coinvolto il cantante carpigiano Paolo Belli che era in sella alla sua bicicletta. A scriverla è stato lo stesso Belli che venerdì, giorno del funerale del 41enne, ha chiesto al suo legale, l’avvocato Roberto Ghini, di consegnare la missiva ai legali della signora Lina, per esprimerle la sua vicinanza, la partecipazione, la solidarietà e il suo enorme dispiacere e dolore per la morte di Alessandro. Per farla consegnare alla mamma di Magnini ha scelto un giorno ‘simbolico’, quello dell’ultimo saluto, del distacco definitivo, quando varie centinaia di persone hanno partecipato alle esequie di Magnani nella chiesa dell’Immacolata Concezione di Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto travolto da Paolo Belli, il cantante chiede scusa: tutto il suo dolore nella lettera alla mamma di Alessandro

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Paolo Belli, incidente in bici: muore il pedone Alessandro Magnani

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