Un pedone di 41 anni è morto dopo essere stato investito da una bicicletta. L’incidente è avvenuto a Reggio Emilia e ha coinvolto anche il cantante Paolo Belli. Nonostante i tentativi di soccorso, le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. La vittima, trasportata in ospedale, non è riuscita a superare le ferite riportate.

Reggio Emilia, 15 luglio 2026 – Da subito le sue condizioni erano apparse disperate, ma si è tentato di tutto per poter salvare il 41enne Alessandro Magnani. Ma l’uomo, che abitava a Canolo di Correggio, non ce l’ha fatta. Era rimasto coinvolto in un incidente con una bici lunedì intorno alle 12, mentre a piedi stava tornando all’auto che aveva lasciato alcuni istanti a bordo strada. Doveva consegnare una notifica a una persona che vive in un’abitazione di via Picenardi, nelle campagne tra Correggio e Campagnola, nella Bassa Reggiana. Nel tardo pomeriggio di ieri il 41enne è morto nella Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato ricoverato dopo il trasporto con l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pedone travolto da una bici, morto a 41 anni: coinvolto il cantante Paolo Belli

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