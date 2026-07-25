Minacce di morte al sindaco Lepore dopo gli scontri a Bologna | presentata una denuncia
Dopo gli scontri a Bologna legati alla manifestazione per Abderrahim Fakir, il sindaco ha denunciato minacce di morte ricevute. La denuncia è stata presentata alle autorità competenti. Non sono stati resi noti dettagli sui contenuti delle minacce o sui responsabili. La polizia ha avviato indagini per identificare chi ha inviato i messaggi minacciosi. Nessuna altra informazione è stata diffusa al momento.
Dopo la guerriglia urbana seguita alla manifestazione per Abderrahim Fakir, il primo cittadino di Bologna decide di rivolgersi alle autorità per fermare l’ondata di odio sui social Le minacce ricevute attraverso i social network e tramite messaggi privati hanno spinto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a presentare una denuncia-querela in Questura. La decisione è arrivata dopo giorni segnati da un crescendo di intimidazioni, seguite aiviolenti disordini avvenuti nel centrodopo la manifestazione in ricordo di Abderrahim Fakir. Secondo quanto riportato anche da Il Corriere di Bologna, il primo cittadino si è recato negli uffici della Questura ieri mattina per formalizzare la denuncia e chiedere tutela di fronte alle minacce comparsi online. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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