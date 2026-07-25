Minacce di morte al sindaco Lepore dopo gli scontri a Bologna | presentata una denuncia 

Notizia in breve

Dopo gli scontri a Bologna legati alla manifestazione per Abderrahim Fakir, il sindaco ha denunciato minacce di morte ricevute. La denuncia è stata presentata alle autorità competenti. Non sono stati resi noti dettagli sui contenuti delle minacce o sui responsabili. La polizia ha avviato indagini per identificare chi ha inviato i messaggi minacciosi. Nessuna altra informazione è stata diffusa al momento.