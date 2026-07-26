Morte Fakir sarebbe stato l' uomo a provocarsi la chiazza di sangue sotto la testa

Notizia in breve

Abderrahim Fakir è morto dopo aver provocato una ferita sulla propria testa. La chiazza di sangue sotto il suo capo sarebbe stata causata da una ferita che si sarebbe inflitto da solo, poco prima di essere fermato. Le forze dell’ordine avevano tentato di bloccarlo mentre si dimenava e cercava di mordere gli agenti. Non ci sono altre spiegazioni fornite fino a questo momento.