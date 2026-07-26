Morte Fakir sarebbe stato l' uomo a provocarsi la chiazza di sangue sotto la testa
Abderrahim Fakir è morto dopo aver provocato una ferita sulla propria testa. La chiazza di sangue sotto il suo capo sarebbe stata causata da una ferita che si sarebbe inflitto da solo, poco prima di essere fermato. Le forze dell’ordine avevano tentato di bloccarlo mentre si dimenava e cercava di mordere gli agenti. Non ci sono altre spiegazioni fornite fino a questo momento.
La chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim Fakir sarebbe dovuta a una ferita che lui stesso si sarebbe procurato poco prima, mentre cercava di divincolarsi dalla presa dei poliziotti, mentre tentava anche di morderli. È quanto si vedrebbe in un nuovo fotogramma estrapolato dalle riprese della bodycam di uno degli agenti, intervenuti domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Mentre prosegue l'indagine della Procura, Khadija Fakir, sorella del 42enne marocchino morto durante l'intervento della polizia, ricalibra le parole dopo quelle urlate in piazza domenica scorsa a poche ore dal decesso del fratello, quando aveva parlato di vendetta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Abderrahim Fakir, morto dopo essere stato fermato dalla polizia. Chi ne risponderà
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L’avvocato Gabriele Bordoni difende i due agenti coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir al Pilastro: Dal video non emerge nulla di anomalo, se ci fosse stato qualcosa di fuori luogo qualcuno sarebbe intervenuto. x.com
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