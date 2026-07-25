Morte Fakir un nuovo video mostra una chiazza di sangue sotto la testa dell' uomo

Notizia in breve

Un nuovo video mostra una chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim Fakir, 42 anni, subito dopo il decesso durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna domenica. La registrazione riprende gli attimi immediatamente successivi alla morte, evidenziando il sangue sulla scena. Le immagini sono state diffuse nelle ultime ore e sono al centro dell’indagine in corso. La polizia ha avviato verifiche sui fatti e sulle circostanze registrate nel video.