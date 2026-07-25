Morte Fakir un nuovo video mostra una chiazza di sangue sotto la testa dell' uomo
Un nuovo video mostra una chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim Fakir, 42 anni, subito dopo il decesso durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna domenica. La registrazione riprende gli attimi immediatamente successivi alla morte, evidenziando il sangue sulla scena. Le immagini sono state diffuse nelle ultime ore e sono al centro dell’indagine in corso. La polizia ha avviato verifiche sui fatti e sulle circostanze registrate nel video.
Spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un'agente della polizia scientifica che scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo. Vicino al volto di Fakir ci sarebbe del sangue. Le nuove immagini alimentano lo scontro fra gli avvocati. Per il legale di Fakir, Fabio Anselmo, "i risultati parlano chiaro, l'uomo è stato ucciso dalla polizia". Non la pensa così l'avvocato dei poliziotti, Gabriele Bordoni, per cui, non essendoci segni di violenza sul corpo del marocchino, serve fare altri accertamenti per chiarire la dinamica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Fakir, spunta un nuovo video: chiazze di sangue sotto la testa
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