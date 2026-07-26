Un uomo di 42 anni è morto domenica scorsa al Pilastro, a Bologna, durante un intervento di due agenti di polizia. In un video si vede una chiazza di sangue sotto la testa dell’uomo, che giaceva immobile. La sorella ha riferito di aver visto il corpo del fratello senza vita e di aver vissuto un momento di grande shock. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso.

"Quando ho visto il corpo di mio fratello immobile, il mondo mi è crollato addosso". Sono le parole di Katia Fakir, la sorella di Abderrahim, il 42enne morto domenica scorsa al Pilastro a bologna durante l'intervento di due agenti di polizia. Nonostante i risultati dell'autopsia, ci sono ancora poche certezze e tanti dubbi su quanto accaduto: un video circolato nelle scorse ore mostra l'uomo dopo la morte con il sangue alla testa. Intanto a una settimana di distanza esatta dalla morte del 42enne, è stata convocata una altra manifestazione di piazza. Ma il clima resta teso. Al sindaco di Bologna Matteo Lepore, dopo le minacce ricevute, è stata assegnata la scorta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte Fakir, in un video si vede una chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo

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Fakir, spunta un nuovo video: chiazze di sangue sotto la testa

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