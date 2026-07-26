Un nuovo video riaccende il confronto sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento di polizia domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini mostrano i momenti successivi al decesso: un’agente della polizia scientifica scopre il corpo dell’uomo, avvolto in un lenzuolo e con le caviglie ancora legate. Fakir appare disteso sulla schiena, con la bocca aperta; sotto la testa è visibile una chiazza di sangue e altre tracce ematiche risultano presenti sul volto. Sulla lettura delle immagini si confrontano posizioni opposte. A fornire la ricostruzione della difesa è l’avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti iscritti nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morte Fakir, sangue sotto la testa del 42enne in un nuovo video. La difesa degli agenti: “Ferito durante colluttazione”

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Morte Fakir a Bologna, spunta un nuovo video: è scontro tra i legali, minacce al sindaco Lepore

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La morte di Abderrahim Fakir a Bologna. L’attenzione degli inquirenti si concentra su un video nel quale si vede una chiazza di sangue sotto la testa e sul volto dell’uomo dopo l’intervento della polizia. Al #Tg3 parla un testimone x.com

Nuovo video, chiazza di sangue sotto la testa di Fakir morto reddit

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