Morte Fakir sangue sotto la testa del 42enne in un nuovo video La difesa degli agenti | Ferito durante colluttazione

Da lapresse.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel video si vede sangue sotto la testa di un uomo di 42 anni, morto durante un intervento di polizia domenica scorsa nel quartiere Pilastro. La difesa degli agenti afferma che è stato ferito durante una colluttazione. La registrazione mostra il momento in cui si verifica l’intervento, con evidenti tracce di sangue. La scena dura pochi secondi prima che la situazione si calmi, secondo quanto si vede nel filmato.

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Un nuovo video riaccende il confronto sulla morte di Abderrahim  Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento di polizia domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini mostrano i momenti successivi al decesso: un’agente della polizia scientifica scopre il corpo dell’uomo, avvolto in un lenzuolo e con le caviglie ancora legate. Fakir appare disteso sulla schiena, con la bocca aperta; sotto la testa è visibile una chiazza di sangue e altre tracce ematiche risultano presenti sul volto. Sulla lettura delle immagini si confrontano posizioni opposte. A fornire la ricostruzione della difesa è l’avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti iscritti nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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