Un agente della polizia scientifica ha trovato il corpo di un uomo di 42 anni avvolto in un lenzuolo, disteso supino con le caviglie ancora legate e la bocca aperta. Sotto la testa, è stata trovata una lunga chiazza di sangue. Sul luogo sono presenti tracce di sangue anche sulla scena. La morte risale a poche ore prima del ritrovamento. Nessuna altra persona è stata vista o segnalata nelle vicinanze.

Un agente della polizia scientifica chescopre il cadavere avvolto in un lenzuolo: il corpo è supino con ancora le caviglie legate e la bocca aperta, sotto la testa c’èuna lunga e ampia chiazza di sangue. Sangue che è presente anche sul volto. Sono queste le immagini ritratte da un nuovo video emerso sugli attimi successivi alla morte diAbderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia la scorsa domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Intanto, continuano a rincorrersi gli interrogativi e i dubbi sulle cause esatte del decesso dell’uomo. Il nuovo video emerge all’indomani dellesei ore di autopsia, condotta dal pool di... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morte Fakir, nuovo video: sangue sotto la testa del 42enne già morto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fakir, spunta un nuovo video: chiazze di sangue sotto la testa

Notizie e thread social correlati

Morte Fakir, in nuovo video sangue sotto la testaSono state diffuse nuove immagini che mostrano sangue sotto la testa di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica nel...

Morte Fakir, in un nuovo video visibili chiazze di sangue sotto la testaNuove immagini mostrano chiazze di sangue sotto la testa di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia domenica nel quartiere...

Temi più discussi: Ci sono nuovi video su Abderrahim Fakir; Morte Fakir, in esclusiva il video dei momenti precedenti l'intervento della polizia; Fakir, nuovi video: in strada confuso, poi la rianimazione; 1mattina News 2025/26 - Morte di Fakir, indagini estese ai video precedenti l'intervento - 22/07/2026 - Video.

Con colpevole ritardo consiglio la lettura dell'intervento di @paologiordano sulla terribile morte di Fakir a Bologna. Ha il grande merito di riportare la discussione lì, davanti a quel garage e di poggiare lo sguardo su un'enormità che emerge da quel video treme x.com

Morte Fakir, in nuovo video sangue sotto la testaUna volante della polizia a Bologna sul luogo della morte di Abderrahim Fakir, morto ... msn.com

Morte Fakir, in un nuovo video visibili chiazze di sangue sotto la testaEmergono nuove immagini relative alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia avvenuto domenica nel quartiere Pilastro di ... lapresse.it