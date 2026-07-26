Morte Fakir polemica sullo scudo penale | Non applicabile in questo caso

Notizia in breve

La difesa ha chiesto che agenti e sanitari coinvolti siano iscritti nel registro degli indagati, sostenendo che i tempi dell’inchiesta sono troppo stretti. La questione riguarda il caso della morte di un uomo noto come Fakir, con polemiche sullo scudo penale: gli avvocati hanno affermato che non si può applicare in questa circostanza. La procura sta valutando le richieste senza ulteriori dettagli al momento.