Morte Fakir polemica sullo scudo penale | Non applicabile in questo caso
La difesa ha chiesto che agenti e sanitari coinvolti siano iscritti nel registro degli indagati, sostenendo che i tempi dell’inchiesta sono troppo stretti. La questione riguarda il caso della morte di un uomo noto come Fakir, con polemiche sullo scudo penale: gli avvocati hanno affermato che non si può applicare in questa circostanza. La procura sta valutando le richieste senza ulteriori dettagli al momento.
Richiesta della difesa alla procura: agenti e sanitari vanno iscritti nel registro degli indagati. “Tempi troppo stretti per l’inchiesta”. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it
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