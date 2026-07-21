Durante un intervento di polizia in un quartiere popolare, un uomo di 42 anni è morto. La polizia ha usato uno scudo e ha applicato tecniche di contenzione, secondo quanto riferito da fonti investigative. L'inchiesta si sta concentrando sulla sequenza di azioni compiute durante l’intervento e sulle eventuali responsabilità. Nei prossimi mesi, saranno analizzati i dettagli delle procedure e delle decisioni prese sul campo.

L’inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento di polizia al Pilastro, si concentra su diversi aspetti destinati a essere approfonditi nei prossimi mesi. Tra questi ci sono l’applicazione delle nuove norme sul cosiddetto scudo penale per gli operatori intervenuti, le modalità della contenzione adottata durante l’intervento e il percorso personale dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie. Si tratta di elementi distinti tra loro che rientrano negli accertamenti in corso e che dovranno essere valutati dall’autorità giudiziaria. Secondo quanto riportato dal Corriere... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Fakir, dallo scudo penale alla contenzione: i nodi dell’inchiesta sulla morte del 42enne

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Morte di Fakir, inchiesta su sei persone (ma c’è lo scudo penale)La Procura di Bologna ha aperto un’inchiesta su sei persone coinvolte nell’intervento nel rione Pilastro, terminato con la morte di Abderrahim Fakir.

Temi più discussi: Morte Abderrahim Fakir, attivato scudo per 6 coinvolti. Scontri a manifestazione Bologna; In sei coinvolti nella morte di Fakir, il pm applica lo 'scudo'; Caso Fakir, applicato lo scudo agli agenti. Cosa dice il protocollo sulle persone non collaborative (di A. Marrocco); Caso Bologna, attivata la tutela legale per gli agenti per la prima volta: come funziona.

È sempre una questione di proporzionalità, anche nel caso di Abderrahim Fakir. Gli agenti non sono stati iscritti nel registro degli indagati perché ha operato la presunzione, lo scudo penale, che abbiano agito nell'adempimento di un dovere. Ma questa caus x.com

Abderrahim Fakir, lo scudo penale per i poliziotti e i suoi precedenti: spaccio e incandescenza su un treno reddit

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Fakir Sei coinvolti per la morte, scudo agli agenti. Polizia aveva segnalato al 118 una crisi psichiatrica. Il legale della vittima: non sia polizia a indagareGli accertamenti che la Procura di Bologna ha avviato sulla morte di Abderrahim Fakir terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti (di più ampia estensione temporale rispetto al video sino ad ora di ... ilmessaggero.it