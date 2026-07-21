Morte di Fakir a Bologna che fine hanno fatto i poliziotti coinvolti | non sono sospesi ma non sono al lavoro E Nordio frena sullo scudo penale
A due giorni dalla morte di Abderrahim Fakir a Bologna, i due agenti coinvolti non sono sospesi, ma non sono attualmente in servizio. Non sono stati ufficialmente allontanati, ma risultano comunque assenti dal lavoro. Fakir è deceduto durante un intervento delle forze dell'ordine in via Svevo. Nel frattempo, il ministro della Giustizia ha frenato sulla possibilità di introdurre uno scudo penale.
Non sono stati sospesi dal servizio, ma di fatto non si trovano al lavoro. A due giorni dalla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica pomeriggio in via Svevo a Bologna durante un intervento delle forze dell’ordine, si chiarisce la situazione dei due agenti del commissariato Bolognina Pontevecchio rimasti coinvolti nella vicenda. Si tratta di due poliziotti molto giovani, rispettivamente di 23 e 28 anni, a cui è stato applicata per la prima volta la «normativa di recente entrata in vigore», ossia il cosiddetto «scudo penale», introdotto dal pacchetto sicurezza approvato a febbraio scorso. «L’espressione “scudo penale” è assolutamente impropria perché lascia intendere una sorta di immunità, che in realtà non esiste. 🔗 Leggi su Open.online
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