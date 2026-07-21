Morte di Fakir a Bologna che fine hanno fatto i poliziotti coinvolti | non sono sospesi ma non sono al lavoro E Nordio frena sullo scudo penale

Notizia in breve

A due giorni dalla morte di Abderrahim Fakir a Bologna, i due agenti coinvolti non sono sospesi, ma non sono attualmente in servizio. Non sono stati ufficialmente allontanati, ma risultano comunque assenti dal lavoro. Fakir è deceduto durante un intervento delle forze dell'ordine in via Svevo. Nel frattempo, il ministro della Giustizia ha frenato sulla possibilità di introdurre uno scudo penale.