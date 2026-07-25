È stato diffuso un nuovo video riguardante la morte di un uomo di 42 anni avvenuta domenica scorsa in un quartiere della città. Nel video si vede il soggetto con il volto aperto e sangue sulla testa, con una chiazza ematica visibile anche dietro la nuca. Un legale ha confermato che la chiazza di sangue proviene dall’interno del cranio dell’uomo. La scena mostra il corpo sdraiato a terra con evidenti tracce di sangue.

Nelle immagini il 42enne appare con la bocca spalancata e il capo coperto di sangue. Una evidente chiazza ematica è visibile anche dietro la nuca dell'uomo Emergono nuovi elementi sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto domenica scorsa al Pilastro durante un intervento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Fakir, spuntato nuovo VIDEO con chiazza di sangue sotto la testa del marocchino, legale: “Proviene dall’interno”

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