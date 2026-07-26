Nuovi filmati della bodycam mostrano una ferita alla nuca durante il fermo di un uomo di 42 anni, morto successivamente. La polizia ha detto che questa ferita potrebbe essere la causa della pozza di sangue sotto la testa dell’uomo. Le immagini sono state diffuse dopo il fermo avvenuto in passato. La difesa degli agenti collega la ferita alla chiazza di sangue visibile sul luogo. Nessuna altra informazione è stata comunicata sulle circostanze dell’accaduto.

Nuovi frame della bodycam indicano una ferita alla nuca durante il fermo di Abderrahim Fakir. La difesa degli agenti la collega alla chiazza di sangue Sono emersi nuove parti di video delle bodycam degli agenti intervenuti durante il fermo del 42enne marocchino Abderrahim Fakir, morto in ques. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Fakir, il VIDEO dalla bodycam di un agente mostra ferita alla nuca, polizia: "Forse origine della pozza di sangue sotto la sua testa"

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Morte Fakir, spunta nuovo VIDEO con chiazza di sangue sotto la testa del marocchino, legale agenti: “Da ferita a nuca”Un nuovo video mostra il 42enne con il volto aperto e sangue sulla testa, con una chiazza evidente dietro il collo.

Nel video della bodycam del poliziotto la ferita alla nuca di Abderrahim FakirUn breve video trasmesso dal TG1 mostra alcuni fotogrammi della bodycam di un agente intervenuto su un uomo di 42 anni di origine marocchina.

Temi più discussi: Morte Fakir, in esclusiva il video dei momenti precedenti l'intervento della polizia; Ci sono nuovi video su Abderrahim Fakir; Video shock degli ultimi minuti della vita di Fakir; Fakir, nuovi video: in strada confuso, poi la rianimazione.

Morte di Abderrahim Fakir a Bologna, emergono nuove immagini dai momenti successivi al decesso nel quartiere Pilastro. Nel video, la polizia scientifica solleva il lenzuolo: visibili una pozza di sangue sotto la testa e le caviglie ancora immobilizzate. Resta se x.com

Morte Fakir, spunta un nuovo video. L'avvocato: Chiazza rossa di sangue sotto la testaNel video si vede un’agente della polizia scientifica sollevare il lenzuolo che copre il cadavere dell’uomo. Sotto la testa di Fakir si vede un’enorme chiazza di sangue, mentre altre tracce ematiche ... notizie.it

Nuovi dettagli e immagini esclusive sulla tragica morte di Fakir, mentre veniva immobilizzato dagli agentiArriva una macchina, che sarebbe quella che si vede in questo pezzo di video, e Fakir, in preda a quella che il 118 ha definito una crisi psichiatrica, si scaglia contro il veicolo, colpendo il cofano ... tg.la7.it