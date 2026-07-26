La Prefettura di Bologna ha disposto la protezione del sindaco del capoluogo emiliano dopo che sono state segnalate minacce sui social media. La decisione è arrivata in relazione alla morte di Fakir, avvenuta nei giorni scorsi. La scorta è stata assegnata per garantire la sicurezza del primo cittadino. L’ordine è stato comunicato ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle minacce o sulle modalità di protezione.

La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui Il Corriere della Sera e La Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. Intanto, attenzione massima sul corteo in memoria di Fakir, in programma per domenica alle 18 nel quartiere Pilastro., "Ti vogliamo come Fakir", questo il tono di alcuni dei messaggi che sono arrivati sui profili social del sindaco Matteo Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia al Pilastro, e la manifestazione a piazza Nettuno indetta dallo stesso primo cittadino con la famiglia del 42enne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Morte Fakir, assegnata la scorta al sindaco di Bologna Lepore #abderrahimfakir x.com

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