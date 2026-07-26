Lunedì, durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna, è morto Abderrahim Fakir. Quasi l’80% dei lettori del quotidiano ritiene che gli agenti coinvolti siano colpevoli prima che siano concluse le indagini ufficiali. La notizia ha suscitato reazioni immediate, con molti che accusano i poliziotti senza attendere i risultati delle verifiche giudiziarie.

Quasi otto su dieci dei nostri lettori non hanno dubbi: dopo la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta il 19 luglio durante un intervento della polizia al Pilastro di Bologna, una parte della sinistra ha trasformato gli agenti in colpevoli prima ancora che la magistratura completasse gli accertamenti. È il risultato che emerge dal sondaggio del Secolo: il 78,3% denuncia un pregiudizio contro le Forze dell’ordine. Il dato arriva mentre l’inchiesta è ancora aperta e i primi esiti dell’autopsia hanno indicato la presenza di sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, senza però consegnare una ricostruzione definitiva delle cause e delle responsabilità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Morte di Fakir, quasi l’80% dei lettori del Secolo non ha dubbi: poliziotti processati a priori

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