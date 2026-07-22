Il rapper Bubu ha dichiarato di aver subito un maltrattamento da parte di uno degli agenti coinvolti nel caso di Fakir, affermando di averlo riconosciuto. Ha riferito di averlo denunciato e di essere certo al cento per cento che si trattasse dello stesso poliziotto che aveva tenuto le mani addosso a Fakir. Bubu ha anche affermato di aver riconosciuto l'agente in volto durante l'episodio.

«Sono sicuro al cento per cento che era lui, lo stesso poliziotto del caso Fakir, lo stesso che gli teneva le mani addosso. Mi stava sopra, l’ho visto bene in faccia». A pochi giorni di distanza dalla morte del 42enne al Pilastro, si aggiunge una testimonianza ad una vicenda ancora del tutto da chiarire. A parlare, denunciando quanto gli è accaduto, è il rapper Enrico Abumhere, in arte 'Bubu', 27enne nato a Cento. L’episodio che lo ha coinvolto, e nel quale lui ritiene ci fosse lo stesso agente del caso di Fakir, è avvenuto il 10 luglio, lungo via Mazzini a Bologna. Cosa le è successo?«La polizia mi ha fermato perché ero sul mio monopattino senza casco. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Morte di Fakir, il rapper Bubu: «Uno di quei poliziotti ha maltrattato anche me. L'ho denunciato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Fakir, il rapper Bubu Doc: “Uno di quei poliziotti ha maltrattato anche me, l’ho denunciato. Mi hanno rotto la protesi durante il fermo”Il rapper Bubu Doc ha denunciato di essere stato maltrattato durante un fermo dalla polizia, affermando che uno degli agenti gli avrebbe rotto la...

Rapper Bubu: “Il poliziotto del caso Fakir ha maltrattato anche me”Un rapper ha affermato di essere stato maltrattato da un agente di polizia durante un fermo.

Temi più discussi: In sei coinvolti nella morte di Fakir, il pm applica lo 'scudo'; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir - Annalisa Camilli; Caso Fakir, Meloni: 'Fatto inaccettabile'. Schlein: 'Stato ha fallito'.

L'avvocato Fabio Anselmo fa il punto sulle prossime mosse e sui tempi dell'inchiesta sulla morte di Fakir a Bologna. #inonda x.com

Il centro della mia città devastato dai violenti dopo la protesta per la morte di Fakir Abderrahim reddit

Morte di Fakir, accertamenti sul fermo: sotto esame la circolare del Viminale 2026 alla PoliziaMorte Fakir, la circolare del Viminale al centro delle verifiche: la Procura indaga sul rispetto delle procedure durante il contenimento a terra a Bologna. notizie.it

Morte di Fakir: la chiamata al 113, la colluttazione, l’arrivo dell’automedica. E’ successo tutto in 40 minutiQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... ilrestodelcarlino.it