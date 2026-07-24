Durante la trasmissione televisiva, un giornalista ha perso il controllo in diretta, urlando e accusando i poliziotti di comportamenti violenti. La scena si è verificata mentre si discuteva del caso Fakir, che ha portato a un acceso scambio tra i presenti. La discussione si è concentrata sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine e sulle accuse rivolte loro. La trasmissione è stata interrotta temporaneamente, e il conduttore ha cercato di calmare gli animi.

Il caso Fakir accende il confronto televisivo e sfocia in un duro botta e risposta durante la trasmissione L’aria che tira, in onda su La7. Al centro della discussione il giornalista del Fatto Quotidiano, Antonello Caporale, che nel corso del dibattito ha pronunciato un lungo intervento in difesa del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e fortemente critico nei confronti della destra e delle forze dell’ordine. Le sue parole hanno provocato la replica di Michele Silenzi, direttore editoriale di Liberilibri, dando vita a un confronto dai toni sempre più accesi, culminato con un insulto in diretta. Leggi anche: Fakir, spunta la verità atroce dall’autopsia: “È morto così” Le dichiarazioni di Antonello Caporale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cosa penso dei poliziotti!”. Morte Fakir, il giornalista perde la testa in diretta

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