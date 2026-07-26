La sorella di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna, ha dichiarato di non provare desiderio di vendetta e ha chiesto giustizia, durante una lettura pubblica davanti a giornalisti e telecamere. L’evento si è svolto al Pilastro in occasione di una cena comunitaria in memoria del fratello.

Khadija Fakir, la sorella di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante il fermo di polizia a Bologna, ha letto una lettera davanti a giornalisti e telecamere riunite al Pilastro per la Sadaqa, la cena comunitaria in memoria del fratello: “La parole vendetta non appartiene al mio cuore. Non ero io a parlare in quel momento, era il mio strazio”, ha detto. Il fratello: “Ho fiducia nella magistratura italiana”. Morte di Fakir, parla la sorella Khadija "Vendetta è una parola che non mi appartiene" La sorella di Abderrahim Fakir chiede scusa Il fratello di Fakir: "Fiducia nella giustizia" Morte di Fakir, parla la sorella Khadija Una lunga lettera letta davanti ai giornalisti: in questo modo Khadija Fakir, la sorella di Abderrahim Fakir, ha voluto precisare alcune cose dette dopo la morte del fratello. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte di Fakir, la sorella torna sullo sfogo: "Vendetta è una parola che non mi appartiene, voglio giustizia"

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