Durante una veglia al Pilastro, una donna ha condiviso un video in cui la sorella di un uomo, ucciso recentemente, rivolgeva un messaggio. Nel filmato, la donna afferma che non cercano vendetta, ma giustizia. La donna ha anche descritto il momento in cui ha visto il corpo di suo fratello a terra, dicendo che il dolore le ha fatto perdere la vista.

«Ci sono dei momenti in cui il dolore ti acceca. Quando ho visto il corpo di mio fratello immobile per terra il mondo mi è crollato addosso, il buio mi ha inghiottita. La disperazione mi ha fatto urlare una parola terribile, ho detto che volevo vendetta. Ma quella parola non appartiene al mio cuore». Katia Fakir è la sorella di Abderrahim, il 42enne morto domenica scorsa al Pilastro durante l’intervento di due agenti di polizia. La donna è arrivata con il fratello e la nipote alla veglia di preghiera organizzata dalla comunità marocchina al Pilastro, proprio davanti al cantiere blindato del Muba. «Non vogliamo vendetta, la vendetta porta solo altra rabbia e dolore in una città che è già ferita — ha detto la donna —. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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© Video.corrieredibologna.corriere.it - Bologna, il video della sorella di Fakir alla veglia al Pilastro: «Non vogliamo vendetta ma solo giustizia»

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