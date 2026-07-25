Durante una veglia di preghiera al Pilastro, la sorella di Fakir ha raccontato di aver urlato in preda alla disperazione, pronunciando una parola terribile, ma ha precisato che la vendetta non fa parte delle sue intenzioni. Ha descritto il dolore nel vedere il corpo di suo fratello a terra, affermando che in quel momento il mondo le è crollato addosso e si è sentita inghiottita dal buio.

«Ci sono dei momenti in cui il dolore ti acceca. Quando ho visto il corpo di mio fratello immobile per terra il mondo mi è crollato addosso, il buio mi ha inghiottita. La disperazione mi ha fatto urlare una parola terribile, ho detto che volevo vendetta. Ma quella parola non appartiene al mio cuore». Katia Fakir è la sorella di Abderrahim, il 42enne morto domenica scorsa al Pilastro durante l’intervento di due agenti di polizia. La donna è arrivata con il fratello e la nipote alla veglia di preghiera organizzata dalla comunità marocchina al Pilastro, proprio davanti al cantiere blindato del Muba. «Non vogliamo vendetta, la vendetta porta solo altra rabbia e dolore in una città che è già ferita — ha detto la donna —. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Fakir, la sorella alla veglia di preghiera al Pilastro: «Ho urlato per disperazione una parola terribile, ma la vendetta non mi appartiene. Noi vogliamo solo giustizia nei tribunali»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bologna, il video della sorella di Fakir alla veglia al Pilastro: «Non vogliamo vendetta ma solo giustizia»Durante una veglia al Pilastro, una donna ha condiviso un video in cui la sorella di un uomo, ucciso recentemente, rivolgeva un messaggio.

Mastella: “Ho un tumore ma lotto per guarire. Ho paura di morire da solo. L’affetto mi ha commosso, noi politici siamo umani come tutti”Clemente Mastella ha annunciato di avere un tumore durante un’intervista, affermando di essere in lotta per la guarigione.

Temi più discussi: Pilastro, la sorella di Abderrahim Fakir: Lo hanno ammazzato senza pietà; Morte di Fakir, il sindaco Lepore dà il microfono alla sorella: Khadija sviene in piazza a Bologna; Khadija, la sorella di Abderrahim Fakir: Voglio giustizia, voglio vendetta. Non si può morire così; Corteo per Abderrahim Fakir, la sorella sviene in piazza. Sale la tensione: scontri, cariche e lacrimogeni - Foto.

BOLOGNA TRA TENSIONE E COMMOZIONE, LA SORELLA DI ABDERRAHIM FAKIR SI ACCASCIA DURANTE IL PRESIDIO. La sorella si sente male davanti alla folla, mentre la nipote rompe il silenzio tra le lacrime con un appello destinato a lasciare il segn x.com

Fakir, la sorella alla veglia di preghiera al Pilastro: Ho urlato per disperazione una parola terribile, ma la vendetta non mi appartiene. Noi vogliamo solo giustizia nei ...La sorella del 42enne morto domenica scorsa durante l’intervento di due agenti di polizia è arrivata con il fratello e la nipote alla veglia di preghiera organizzata dalla comunità marocchina a Bologn ... corrieredibologna.corriere.it

Bologna. Per rendere giustizia alla morte di Fakir serve davvero incendiare una Fiat Panda? reddit

Fakir, la sorella: Mi scuso di aver usato la parola vendetta. Imploro giustizia, ma in tribunaleQuando ho visto il corpo di mio fratello riverso sull'asfalto il mondo mi è crollato addosso. Così Khadija Fakir vuole scusarsi davanti a microfoni e telecamere per aver usato la parola vendetta a ... bologna.repubblica.it