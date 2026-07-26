Il giudice Francesco Caruso ha affermato che nel caso di Abderrahim Fakir “non serviva ammanettarlo”, facendo riferimento alla differenza rispetto alla vicenda di Federico Aldrovandi. Caruso ha commentato che la situazione di Fakir è “cento volte più chiara” rispetto a quella di Aldrovandi. La dichiarazione riguarda il modo in cui le forze dell’ordine hanno gestito il fermo di Fakir, evidenziando la sua opinione sulla correttezza delle procedure adottate.

Il caso di Abderrahim Fakir “è cento volte più chiaro” della vicenda di Federico Aldrovandi. Lo sostiene Francesco Caruso, il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna per la morte in circostanze simili del 18enne, durante un controllo di polizia a Ferrara nel 2005, a causa di un’asfissia posturale, proprio per la forte pressione sul suo corpo esercitata dagli agenti mentre era immobilizzato a terra. Per Caruso, anche in questo caso i poliziotti avrebbero commesso un errore. Le parole di Francesco Caruso Secondo quanto detto in un’intervista a Repubblica dal magistrato di lungo corso, che per il caso Aldrovandi ha condannato i poliziotti, gli agenti intervenuti al quartiere Pilastro di Bologna non avrebbero dovuto ammanettare Abderrahim Fakir. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte di Fakir, Francesco Caruso giudice del caso Aldrovandi contro i poliziotti: "Non serviva ammanettarlo"

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