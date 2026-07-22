Morte Fakir il duello degli avvocati di nuovo contrapposti 20 anni dopo Aldrovandi
Dopo vent’anni, gli avvocati tornano ad affrontarsi nel caso di un marocchino morto durante un intervento di polizia. Gabriele Bordoni rappresenterà le forze dell’ordine, mentre Fabio Anselmo si occuperà della famiglia della vittima. La vicenda riguarda la morte di Fakir, avvenuta durante un intervento delle forze dell’ordine. La discussione legale si riaccende con la stessa contrapposizione di due decenni fa.
Gabriele Bordoni difenderà i poliziotti, Fabio Anselmo la famiglia del marocchino morto durante un loro intervento. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it
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