Gabriele Bordoni difenderà i poliziotti, Fabio Anselmo la famiglia del marocchino morto durante un loro intervento. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

© Bologna.repubblica.it - Morte Fakir, il duello degli avvocati di nuovo contrapposti 20 anni dopo Aldrovandi

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