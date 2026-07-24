Autopsia di Fakir l’avvocato Anselmo | Risultati chiari asfissia posturale traumatica nuovo caso Aldrovandi

L'autopsia sul corpo di Fakir, deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, ha evidenziato asfissia posturale traumatica. Sono stati riscontrati segni di infiltrazione emorragica sul dorso e polmoni pieni di sangue. L'avvocato della famiglia ha dichiarato che i risultati sono chiari e riconducono a una morte violenta. La relazione, resa nota oggi, si inserisce in un quadro di analisi simile a casi precedenti.

"I risultati dell'autopsia parlano chiaro, asfissia posturale traumatica violenta con segni di infiltrazione emorragica sul dorso e polmoni pieni di sangue" ha rivelato l'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia di Fakir, dopo l'autopsia effettuata oggi sul corpo del 42enne deceduto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Legale Fakir: Primi risultati autopsia parlano chiaro, asfissia traumatica violenta

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