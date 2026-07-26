Mary de Rachewiltz, poetessa, saggista e traduttrice, è deceduta all’età di 101 anni. Era figlia del poeta Ezra Pound e aveva vissuto a Castel Fontana, nel comune di Tirolo, in Alto Adige. È nata e cresciuta a Gais, in val Pusteria.

È morta la poetessa e saggista Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound. Cresciuta a Gais, in val Pusteria, viveva a Castel Fontana nel comune di Tirolo, in Alto Adige, dove è deceduta all’età di 101 anni, compiuti da poco. È stata la principale traduttrice delle opere del padre. Morta Mary de Rachewiltz Mary de Rachewiltz aveva iniziato da adolescente la traduzione de I Cantos di Ezra Pound, la cui traduzione integrale pubblicata da Mondadori nel 1985 le è valsa il Premio Monselice. Anche lei poetessa e saggista come il padre, ha ricevuto la cittadinanza onoraria del comune di Merano, per il contribuito alla vita culturale al piccolo centro altoatesino facendo arrivare scrittori, artisti, musicisti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morta Mary de Rachewiltz, poetessa, saggista e traduttrice figlia di Ezra Pound: aveva 101 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mary de Rachewiltz, la famosa poetessa, saggista e traduttrice italiana, è morta a 101 anni!

Notizie e thread social correlati

È morta la poetessa Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound. Il cordoglio di FrassinettiÈ morta la poetessa, scrittrice e traduttrice Mary de Rachewiltz, figlia del poeta Ezra Pound.

Leggi anche: Addio a Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound e custode della sua eredità letteraria

Temi più discussi: È morta la poetessa Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound: aveva 101 anni; È morta Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound; Mondo della cultura in lutto, è morta Mary de Rachewiltz: la figlia di Ezra Pound aveva da poco compiuto 101 anni; È morta la poetessa Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound. Il cordoglio di Frassinetti.

Ho provato a scrivere il Paradiso Non muoverti, Lascia che il vento parli Questo è Paradiso Che possano gli dei perdonare quel che ho fatto Che quelli che ho amato provino a perdonare quel che ho fatto (E. Pound, Appunti per il CXVII) x.com

Morta Mary de Rachewiltz, poetessa, saggista e traduttrice figlia di Ezra Pound: aveva 101 anniMorta a 101 anni Mary de Rachewiltz: poetessa e saggista figlia di Ezra Pound, è stata la principale traduttrice del padre. Cordoglio del ministro Giuli ... virgilio.it

È morta Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra PoundAveva compiuto da poco 101 anni. La poetessa e saggista, cittadina onoraria di Merano, è spirata serenamente circondata dai suoi cari ... rainews.it