Si è spenta all’età di 101 anni la poetessa, traduttrice e saggista Mary de Rachewiltz, fglia di Ezra Pound (Hailey, 1885 – Venezia, 1972). Da sempre custode amorevole e rigorosa della memoria del suo celebre padre, è morta venerdì 24 luglio a Merano (Bolzano). A lei il poeta statunitense affidò la missione di tradurre in italiano i “Cantos”, impresa alla quale ha poi consacrato la propria vita. Cittadina onoraria di Merano. Proprio l’edizione integrale di “I Cantos” è apparsa da Mondadori nel 1985 e le ha consentito di vincere il Premio Monselice per la traduzione. La città di Merano, alla cui vita culturale aveva partecipato intensamente, le aveva concesso la cittadinanza onoraria, dedicandole una mostra nel 2025 per celebrare i suoi 100 anni al Palais Manning Museum, dal titolo “Mary’s dream. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound e custode della sua eredità letteraria

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