È morta la poetessa Mary de Rachewiltz figlia di Ezra Pound Il cordoglio di Frassinetti

Da orizzontescuola.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morta la poetessa, scrittrice e traduttrice Mary de Rachewiltz, figlia del poeta Ezra Pound. Il sottosegretario all’Istruzione e al Merito ha espresso cordoglio per la sua scomparsa.

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Il sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, ha espresso cordoglio per la scomparsa della poetessa, scrittrice e traduttrice Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound. In una nota, Frassinetti ha ricordato il lavoro svolto da De Rachewiltz nella conservazione e nella diffusione delle opere del padre, studiate anche in ambito scolastico e universitario. Il sottosegretario ha inoltre richiamato l’attività poetica di Mary de Rachewiltz e il suo impegno nella tutela e nella trasmissione dell’archivio letterario familiare. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe.... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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