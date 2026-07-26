La madre di un’avvocata di Firenze è deceduta in Kenya in seguito a un incidente avvenuto venerdì. La famiglia si trova ora in Africa, mentre le autorità e le forze di soccorso sono intervenute sul luogo dell’incidente. La società di vendita statunitense ha dichiarato di essere vicina alla famiglia coinvolta. La vittima è una donna di 52 anni, madre dell’avvocata coinvolta nell’incidente.

Firenze, 26 luglio 2026 – La mamma di Sidney Serpetri, avvocata civilista fiorentina di 52 anni morta venerdì in Kenya in seguito a un incidente stradale, ha preso un volo ieri non appena saputo della tragedia ed è arrivata in terra africana, dove ha raggiunto il genero e il nipotino di 13 anni, ricoverati all’ospedale Pandya di Mombasa per le ferite – non gravi – riportate durante l’impatto. La famiglia fiorentina era lì in vacanza. Il Kenya era il loro posto del cuore. A Malindi la famiglia del marito della donna, Massimiliano Pierani, titolare di un’azienda agricola nella campagna di Rufina, è molto conosciuta e possiede alcune proprietà. https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morta in un incidente in Kenya, la madre dell’avvocata vola in Africa. Us Sales: “Siamo vicini alla famiglia”

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