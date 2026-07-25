Una donna di 52 anni, avvocata fiorentina, è morta in un incidente sulla strada tra Mombasa e Malindi, in Kenya, mentre era in vacanza con il marito e il figlio di 13 anni. La donna era atterrata da poco nel paese. È stata coinvolta in un violento scontro e ha perso la vita. La famiglia aveva uno studio legale e una casa per le vacanze nella zona. L’incidente è avvenuto durante un viaggio di piacere.

Firenze, 25 luglio 2026 – Una vacanza in famiglia si è trasformata in tragedia. Sidney Serpetri, avvocata fiorentina di 52 anni, era atterrata da poco in Kenya insieme al marito e al figlio di 13 anni, quando è morta in un violento incidente sulla strada fra Mombasa e Malindi. Una terra, il Kenya, tanto amata da lei e dal marito, Massimiliano Pierani, a tal punto che i due avevano deciso di comprare una casa per trascorrerci le vacanze estive. E così avevano fatto anche quest’anno. Valigie in mano, hanno salutato amici e parenti, prima di volare in Africa e godersi le meritate ferie a Malindi, dove la famiglia del marito della donna è molto conosciuta e ha alcune proprietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi è Sidney Serpetri, la mamma morta in un incidente in Kenya: avvocata, lo studio, la casa per le vacanze

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