Un incidente stradale in Kenya ha provocato la morte di una turista italiana di 52 anni. La donna, residente a Firenze, viaggiava con il marito e il figlio su una strada tra Mombasa e Malindi. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si è scontrato frontalmente con un camion. La vittima era in vacanza con la famiglia nel paese africano. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di altri coinvolti o sulle cause dell’incidente.

Un frontale con un camion in Kenya è costato la vita ad una turista italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni rese all'ANSA, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Fatale l'impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Le altre vittime Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda, in contatto con la famiglia e con l'ospedale dove si trovano i due connazionali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Incidente stradale in Kenya, morta turista italiana: aveva 52 anni ed era in vacanza con la famiglia

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